リヴァプールのOBであるジェイミー・レドナップ氏はチェルシーに2-1で勝利したマンチェスター・ユナイテッドを称賛した。開始早々の5分にチェルシーの守護神GKロベルト・サンチェスが退場したことで、数的有利な状況で試合を進めることができたユナイテッドは14分にブルーノ・フェルナンデスがゴールを決めると、37分にはカゼミロが追加点を奪い、2点のリードを確保した。しかし、前半ATにカゼミロが2枚目のイエローカードをもらい