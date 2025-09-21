プレミアリーグ第5節、マンチェスター・ユナイテッドとチェルシーの一戦は2-1とホームのマンUの勝利に終わった。開始5分でチェルシーのGKロベルト・サンチェスが退場となり、前半のうちに2点を奪ったマンU。しかし後半にはMFカゼミロが退場となり、DFトレヴォ・チャロバーに1点を返される。大雨による劣悪なピッチ、乱れ飛ぶカードのなか、どうにかもぎ取った勝ち点3となった。試合後、マンU指揮官ルベン・アモリムは冷静に語った