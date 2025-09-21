今夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドからバルセロナにレンタル移籍で加入したマーカス・ラッシュフォード。以前からバルセロナへの移籍希望を公言しており、それが今夏叶う形となった。背番号14を与えられたラッシュフォードは早くもバルセロナで躍動している。ラ・リーガ第4節バレンシア戦で初のアシストを記録すると、続くCLリーグフェーズ第1節ニューカッスル戦では圧巻のパフォーマンスを披露。2ゴールを挙げ、敵地