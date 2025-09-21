『僕のヒーローアカデミア』の公式スピンオフ作品、『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』のアニメ第2期が2026年1月から始まることが決定し、新しいビジュアルが公開されました。発表は、京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025の『僕のヒーローアカデミア』ステージに、『ヴィジランテ』灰廻航一役・梅田修一朗さんがシークレットゲストとして登壇する形で行われました。『僕のヒーローアカデミア』#京まふ 2025