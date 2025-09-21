今季限りでの引退を表明したＤｅＮＡの森唯斗投手が２１日、横浜市の球団事務所で会見を行った。ソフトバンクでは中継ぎ、抑えとして１０年、ＤｅＮＡで２年のプロ生活を「いい野球人生だった」と振り返った３３歳右腕。最も印象に残る試合に「初めて抑えになった年に日本一になった試合」と、広島を倒して胴上げ投手になった１８年日本シリーズ第６戦（マツダ）をあげた。「やらないと厳しいと思っていた」という移籍２年目