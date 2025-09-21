◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（２１日・みずほＰａｙＰａｙ）【オリックス】１（中）麦谷、２（指）森、３（右）広岡、４（二）西野、５（捕）若月、６（一）頓宮、７（遊）紅林、８（三）宗、９（左）中川、▽投＝佐藤【ソフトバンク】１（遊）野村、２（左）柳町、３（指）近藤、４（一）中村、５（三）栗原、６（二）牧原大、７（右）谷川原、８（捕）海野、９（中）佐藤直、▽投＝有原