イースタン・リーグのオイシックスは２１日、前広島で昨季から在籍していた薮田和樹投手が今季限りで退団すると発表した。薮田は亜大から１４年ドラフト２位で広島に入団。２３年までの９年間で通算２３勝１１敗の成績を残した。２３年オフに戦力外となり、翌２４年からイースタン参入が決まっていたオイシックスに入団。２４年３月のイースタン開幕戦（対ヤクルト）に先発するなど、ＮＰＢ復帰を目指していた。今季は２１試合