歌手・タレントのピーターこと池畑慎之介（73）が21日、自身のインスタグラムを更新。個人事務所マネジャーが死去したことを伝えた。【写真】祭壇の写真を添えて…45年にわたるマネジャーの死去を報告した池畑慎之介池畑は「個人事務所マネージャー、丸山薫が旅立ちました」「9月13日……珍しく夢で丸山さんを、抱き締め号泣してる自分が居て…胸騒ぎで目が覚めました。それからしばらくして訃報が届きました」と報告した。