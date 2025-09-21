前線を伴った発達中の低気圧の影響で、北海道内は２１日、広い範囲で大荒れの天候となった。釧路、十勝地方では短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生した。道内での発生は２０２１年６月の運用から初めて。札幌管区気象台の発表によると、１時間あたりの降水量は、釧路市音別町で午前３時１０分頃までに７５・５ミリと、１９７６年の統計開始から過去最大を更新。帯広市内を流れる十勝川に一時、「氾濫注意情報」が出さ