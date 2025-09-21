【モデルプレス＝2025/09/21】俳優の杉浦太陽が9月20日、自身のInstagramを更新。三男・幸空（こあ）くんが第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクをあげる兄妹の写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】杉浦太陽、三男＆第5子次女の微笑ましい2ショット◆杉浦太陽、三男＆第5子次女の兄妹ショット披露杉浦は「兄妹 コアとユメの絆」とつづり、幸空くんが夢空ちゃんにミルクをあげる微笑ましい写真を公開。「コア兄ちゃん