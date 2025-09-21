自民党の静岡1区選出の上川陽子衆院議員が、22日告示の自民党総裁選に立候補しない意向を明らかにしました。2024年9月の自民党総裁選に出馬した上川議員は、22日告示される今回の総裁選についてこれまで態度を明らかにしていませんでした。20日、静岡市内のホテルで支援者との会合を開いた上川議員は報道陣の取材に応じ、「総裁選に出馬しない意向」を明らかにしました。（上川陽子衆院議員）「（自民党総裁を）支える側の一人と