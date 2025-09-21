双子妊娠中のタレント・中川翔子さんが自身のインスタグラムを更新。出産を間近に控え、入院中の現況について綴りました。 【写真を見る】【 中川翔子 】双子妊娠で入院中「今日はつわりの時にこれで生き延びた！ものたちを描いてみたよ」「絵日記」を公開中川翔子さんは「眠れないから絵日記描くのが楽しくなってきた今日はつわりの時にこれで生き延びた！ものたちを描いてみたよ」と綴ると手書きの「絵日記」を