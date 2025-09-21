◇プロ野球セ・リーグ 中日-巨人(21日、バンテリンドーム)巨人は初回に4連打で2点を先制しました。この試合の先発は日米通算200勝へあと1勝と迫っている田中将大投手。偉業達成へ打線が初回から援護点をもたらします。1回表、大野雄大投手から先頭の丸佳浩選手がセンターへのヒットで出塁すると、キャベッジ選手、泉口友汰選手もヒットで続き、いきなりノーアウト満塁のチャンスを迎えます。ここで打席には2試合連続HR中と好調の4