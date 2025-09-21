落語家の林家たい平（60）が20日、ブログを更新。自宅マンションで火災が発生したタレントの林家ペー（83）とパー子（77）夫妻のためにチャリティーイベントを計画中だと発表した。たい平は、「ペー師匠、パー子お姉さんに自分達で出来ることを考えてます」とブログを更新。「火事になって心が辛い上に家族の猫ちゃん達も亡くなりさらに火災保険未加入が追い打ちを掛けて大変な思いをされてると察します」と夫婦が置かれた苦境をお