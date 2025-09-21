◆ソフトバンク―オリックス（21日、みずほペイペイドーム）優勝マジック7のソフトバンクは本拠地でオリックスと対戦。周東佑京が11試合ぶりにスタメンを外れた。周東は試合前の打撃練習を取りやめ、トレーナーに付き添われながらベンチ裏に下がっていた。谷川原健太が今季2度目となる右翼でのスタメン出場となる。先発は有原航平。【ソフトバンクのオリックス戦スタメン】1遊野村勇2左柳町達3指近藤健介