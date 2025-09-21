◇東京六大学野球秋季リーグ戦第2週第2日2回戦法大4―1立大（2025年9月21日神宮）法大が総力戦で立大を下し1勝1敗のタイに持ち込んだ。先発の丸山陽太（4年＝成東）が5回を無失点に抑えると、最後は開幕6試合目で5試合目の登板となる連投・山床志郎（2年＝高鍋）が抑えて逃げ切った。父・英治さん（53）が東大の4番を務めたことがある片山悠真（3年＝八王子）が2回に先制の1号ソロ。6回のチャンスには代打浜岡陸（4年