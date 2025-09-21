9月21日午前、新潟県胎内市で住宅を焼く火事がありました。21日午前11時過ぎ、胎内市東本町の住宅で「自宅の物置から火が出ている」とこの家に住む人から消防に通報がありました。消防車両10台が出動し消火活動にあたり、出火から約1時間後に鎮圧状態となりましたが、物置と住宅が焼けている模様です。この火事で60代の女性が首に軽いやけどを負いました。午後1時現在、消防による消火活動が続いています。