今日（21日）は藤崎八旛宮例大祭のハイライト神幸行列が行われています。 熊本市中心部は朝から独特のお祭りムードに包まれています。 午前6時ごろ、甲冑を身にまとった随兵たちが藤崎八旛宮を出発しました。 そして・・・ 掛け声「ドーカイ！ドーカイ！」 祭りの最大の見どころ「馬追い」が始まり、威勢のいいかけ声やラッパの音とともに、華やかに装飾された馬が街中を駆け巡りました。 勢子「一年に一