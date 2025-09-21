銃撃事件の現場に派遣された警官＝２０日、米ニューハンプシャー州/WMUR（ＣＮＮ）米北東部ニューハンプシャー州ナシュアにあるカントリークラブ「スカイメドー・カントリークラブ」で２０日夕、銃撃事件があり、１人が死亡したほか、複数が負傷した。当局が明らかにした。負傷者には銃で撃たれた人と、混乱の中でけがをした人が含まれているという。正確な人数は明らかにされていない。ニューハンプシャー州のピーター・ヒンクリ