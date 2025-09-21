アイドルグループ、でんぱ組.incの元メンバーである古川未鈴が20日、X（旧ツイッター）を更新。年齢が39歳であることを公表した。古川は20日、都内でバースデーディナーショーを開催した。同日夜、Xに直筆メッセージを掲載。「1986年9月9日に産まれ39才になりました！」と年齢を公表して、「これからも私らしく素敵に腐らず年を重ねていきたいです。応援してくれてるみなさま、この先もよろしくおねがいします！」とファンに感謝を