楽天の岡島豪郎選手が21日、今季限りでの現役引退を発表しました。1軍はこの日、本拠地・楽天モバイルパークで西武と戦っていますが、「2番・ショート」でスタメン出場した村林一輝選手が登場曲を変更。岡島選手が日曜日の試合限定で使用している登場曲、ザ・ベイビースターズの「SUNDAY」という楽曲を背に打席に向かいました。さらに利府でヤクルト2軍と試合を行っている楽天2軍でも、伊藤裕季也選手が岡島選手の通常時の登場曲で