歌手の和田アキ子が２１日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）にスタジオ生出演。世界陸上男子１１０メートル障害決勝で１３秒１８で５着となった日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）がレース後、「何が足りなかったんだろうな？」と涙を見せた場面について、コメントした。この日、村竹が「何が足りなかったんだろうな？何が間違ってたんだろうな？」と号泣しながら話す映像が流さ