９月２１日の阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝９頭立て）は、単勝３番人気のボクマダネムイヨ（牡２歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が直線で抜けだし、２着に７馬身差の圧勝劇だった。勝ち時計は１分５６秒８（良）。１０００メートルの通過タイムが１分７秒３の超スローペースだったが、終始２、３番手でしっかりと折り合い、直線で加速した。西村淳也騎手の左ムチ一発でトップスピードへ。勢いそのま