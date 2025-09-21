川崎は２１日、次戦のリーグ・湘南戦（２３日、レモンＳ）に向けてオンラインで取材対応した。試合当日（２３日）に３８歳の誕生日を迎えるＦＷ小林悠は「３８なので、正直うれしくない」と苦笑いしながらも「自分が決めて勝てれば一番いいが、チームの勝利が一番だと思うので、そのためにしっかり準備したい」と力を込めた。２０１０年に入団し、これまで誕生日とリーグ戦が重なったのは３試合だけ（ゴールはなし）。小林は「