今季限りでの現役引退が発表された楽天・岡島豪郎外野手（36）について、13年の球団初の日本一など長くチームメートとしてプレーした則本が練習後にコメントした。前日の20日に本人から連絡があり「今年で野球終わるわ」と伝えられたという。「寂しかったというか…。この日が来たか、と。そんな感じだった」と則本。1学年上の先輩は「どんな時でも、自分がしんどくても周りを元気づける、明るくする。弱いところはみせな