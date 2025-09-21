3人組ユニット・Perfumeが21日、年内をもって活動休止することを発表。結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎えたPerfumeの経歴を振り返ります。■『ポリリズム』や『ワンルーム・ディスコ』などヒット曲多数Perfumeは、あ〜ちゃん（36）、かしゆかさん（36）、のっちさん（37）からなる3人組ユニット。1999年に広島で結成し、2005年にシングル『リニアモーターガール』でメジャーデビュー。2007年に発売したシングル『ポリリズ