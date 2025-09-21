勝利に貢献し、世界の舞台に臨む。スウェーデン1部リーグは20日に第24節を行い、U-20日本代表DF小杉啓太が所属するユールゴーデンはマルメに1-0で勝利。小杉は開幕戦からの連続出場を続け、決勝ゴールをアシストした。0-0で迎えた後半43分に左SBの小杉がチャンスを作る。中盤の左寄りの位置でボールを持つと、相手2人の間をすり抜けて最前線にパス。ボールを受けたFWオーガスト・プリスケがそのままドリブルで運び、決勝ゴール