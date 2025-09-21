ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦に「1番DH」で先発出場。6回の第4打席に左中間への今季53号を放った。 ■シュワーバーに並び首位タイ 前日はクレイトン・カーショー投手のシーズン最終登板で決勝の3ランを放った大谷。ジャイアンツ相手に連日の一発を見舞った。6回の先頭打者で迎えた第4打席、大谷は4番手ジョエル・ペゲーロ手の5球目フォ