ＳＫＥ４８の大村杏が２０歳の誕生日を迎えた２０日、東京・ＨＭＶエソラ池袋で１ｓｔ写真集「杏仁豆腐」発売記念記者会見を開催した。タイの首都・バンコクとリゾート地・パタヤで撮影。念願の写真集に「まだグラビアを始めて１年くらいなんですけど、楽しいなって、もっとやりたいなって思っていた時に、写真集のお話をいただいて、すごくうれしかった」と笑顔を見せた。一風変わったタイトルについて聞かれると、「実は秋