【モデルプレス＝2025/09/21】女優の山本舞香が21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。【写真】山本舞香、大胆チェンジの新ヘア◆山本舞香、ピンク髪お披露目山本は「SUSHI」とし、夫でONE OK ROCKのボーカル・Takaの愛犬との2ショットを公開。顔を寄せ合う仲睦まじい様子を披露しており「女同士仲良くしような」と綴っていた。また、これまで金髪だったがこの日の投稿では、鮮やかなカ