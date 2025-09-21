女優の広瀬すず（27歳）が、9月21日に放送されたトーク番組「ボクらの時代」（フジテレビ系）に出演。この先も「女優やっていくの？」との質問に答えた。番組には今回、映画「宝島」の出演した妻夫木聡、広瀬すず、監督の大友啓史氏が対談。妻夫木から「この先さ、いろいろ結婚だとか、含めて、女優やっていくの？ それとも『別にいいや』って思ったりとかしてるの？」と聞かれた広瀬は、「仕事だけじゃないですけど、なんかこう…