4×100mリレー、南アフリカの救済措置で単独チームによるレース陸上の世界選手権東京大会は21日、国立競技場で最終日を迎えた。男子4×100メートルリレーでは、予選で他国の影響を受けて途中棄権となった南アフリカが、異例の単独救済レースに臨んだ。1チームだけがトラックを駆ける異例の光景に、ファンも「前代未聞」「相手いないと難しいんだなあ」と驚いている。1チームだけでバトンをつないだ。南アフリカは20日の予選2組