フランスのマクロン大統領とブリジット夫人が、ブリジット夫人が女性であることを証明するため米国の裁判所に科学的証拠を提出する予定だと英BBCが伝えた。これはブリジット夫人が男性として生まれたという虚偽の主張を拡散した米保守派インフルエンサーのキャンディス・オーウェンズ氏を相手に提起した名誉毀損訴訟手続きの一環だ。マクロン大統領夫妻の法律代理人によると、夫妻はオーウェンズ氏を相手取った訴訟で専門家の証言