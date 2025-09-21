中国の若い層の間で「ソウル病」が拡散している。韓国を訪れた後、ソウルが懐かしくなり日常適応に困難をきたす中国人が増えているという。中国版インスタグラム「小紅書」には、「ソウルを離れると病気になる」「ソウルでの毎瞬間を思い出すと幸せでいっぱいだ」「ソウルで暮らしたい」など、「ソウル病」を患う人たちの投稿が相次いでいる。ある中国人は「ソウルの空気には人を楽しくさせる魔法の要素があった。私と友達は乙支路