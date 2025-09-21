「ドジャース７−５ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転勝ちで４連勝。ナ・リーグ西地区優勝へのマジックナンバーを３に減らした。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、第２打席までは連続三振。コンフォートの号ソロで３−４の１点差に迫った四回の第３打席で四球を選んで２５試合連続出塁。その後、フリーマンのタイムリーで生還して同点のホームを踏み、今季１４０得点目をマークした。ドジャ