タレントの辻希美が20日に自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんの心温まる行動に感動した出来事を明かした。この日、辻は「土曜日の朝の図」と幸空くんと次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの寝ている姿を公開。「私が洗濯してた間にユメがウーウー言ったみたい」と夢空ちゃんの様子を明かした。続けて、夢空ちゃんに対して「幸空が寝ぼけてトントンしててくれて」と説明し「ユメは寝てた」と寝かしつけていたことを報告。「感動