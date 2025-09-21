約３万８０００相当の化粧品など１１点を万引きしたとして、滋賀県草津市の職員の女が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたの草津市の職員・山本順子（５６）容疑者です。警察によりますと、山本容疑者は９月９月午後５時ごろ、草津市内のドラッグストアでファンデーション６個を含む化粧品など１１点、約３万８０００円相当を盗んだ疑いがもたれています。ドラッグストアの店長が１０日に被害届を提出。防犯カメラなど