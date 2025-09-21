女優の山口智子（60）が20日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。女優としての活動について語った。山口は現在、世界の音楽文化を映像としてアーカイブするプロジェクト「LISTEN.」を立ち上げ、ライフワークとしている。スタジオでMCのお笑いタレント・今田耕司から「えっ、今後俳優業は続けていくでしょ、もちろん」と問われると、山口は「いやいやあ…。私はいまだに演技なんて本当に分かん