米国・ＷＷＥのＰＬＥ「レッスルパルーザ」（２０日＝日本時間２１日、インディアナ州インディアナポリス）で、引退ロードのジョン・シナ（４８）が、宿敵の?ザ・ビースト?ブロック・レスナー（４８）にまさかの惨敗を喫した。２０２５年限りで引退する元エースは２月に悪党に転向するも、８月の「サマースラム」直前に突如として正統派に戻った。一方のレスナーはその「サマースラム」で約２年ぶりに復帰。シナに引導を渡すべ