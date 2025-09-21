9月21日、中山競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝2000m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、フロレセール（牝2・美浦・辻哲英）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のシーギリヤロック（牡2・美浦・田中博康）、3着にノリマル（牡2・美浦・尾形和幸）が入った。勝ちタイムは2:03.2（良）。【中山3R】単勝1.1倍パントルナイーフが人気に応える逃げて上がり最速C.ルメール騎乗の1番人気、フロレセールが嬉しいデビューVを飾った。スタ