9月21日、中山競馬場で行われた3R・2歳未勝利（芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、パントルナイーフ（牡2・美浦・木村哲也）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にラストスマイル（牡2・美浦・本間忍）、3着に2番人気のタイセイアストロ（牡2・美浦・森一誠）が入った。勝ちタイムは1:49.4（良）。