EXPO 2025 大阪も佳境に入ってきたが、皆様はどのように楽しまれたであろうか？自動車というかモビリティ関連では”空飛ぶクルマ”が大きな目玉であるはずだったが、運航停止や商用運航の断念などでトーンダウンしたのは残念。会場ではe-Moverと称すEVバスや自動運転バスが運行している他、サステナビリティをアピールする展示がいくつか見られる。ヒョンデがスタッフ送迎や休憩用ラウンジにEVバスを提供したり、「MIRAI」の水素エ