彼女と食事中にお酒がこぼれ、キレイな服が台無しに…。デート中にありがちなトラブルですが、オタオタ慌てるのはNGです。そこで今回は10代から30代の独身女性219名に聞いたアンケートを参考に、「レストランでデート中、彼女の服にお酒がこぼれてしまったときのナイスな対応９パターン」をご紹介します。【１】「こういうのは濡れタオルでポンポン叩くんだ」と的確なシミ抜き技術を披露する「超頼りになる（笑）」（20代女性）な