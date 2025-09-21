９月２１日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１０頭立て）は、先手を奪ったフロレセール（牝２歳、美浦・辻哲英厩舎、父レイデオロ）が１番人気に応えて逃げ切った。叔母には０８年のスプリンターズＳを制したスリープレスナイトがいる。勝ち時計は２分３秒２（良）。スタンド前で先頭に立って１コーナーに飛び込むと、ゆったりとしたペースを刻み直線へ。力強く中山の坂を駆け上がると最後まで余力たっぷりに３馬身