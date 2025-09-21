珍名馬のデビュー戦?が?のトレンド上位に入るなどＳＮＳでも沸いている。２１日に行われた阪神６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝９頭立て）は、単勝オッズ５・７倍の３番人気に支持されたボクマダネムイヨ（牡２歳、栗東・東田明士厩舎、父クリソベリル）が１分５６秒８（良）で後続に７馬身差の圧勝。ユニークなネーミングに今後も注目を集めそうだ。西村淳也騎手を背に８番枠から五分にスタートを切って３番手を追走