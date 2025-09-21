◆パ・リーグ日本ハム―ロッテ（２１日・エスコンＦ）【ロッテ】１（左）西川、２（右）山本、３（中）高部、４（指）寺地、５（三）上田、６（二）藤岡、７（一）池田、８（捕）佐藤、９（遊）小川、▽投＝小島【日本ハム】１（中）万波、２（指）レイエス、３（右）水谷、４（三）郡司、５（一）清宮幸、６（左）野村、７（二）石井、８（遊）山縣、９（捕）田宮、▽投＝福島