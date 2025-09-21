◇自動車レース▽スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第１日（２１日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）決勝レース直前のウォームアップ走行が行われ、ＧＴ５００は予選５番手のリアライズ・コーポレーション・アドバンＺ（松田次生、名取鉄平組）が１分１２秒３９２でトップタイムをマークした。今季は第４戦で０・５ポイントを取っただけで、ドライバーズランキングでは最下位のチ