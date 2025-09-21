21日の中山5R・新馬戦（芝2000メートル）は、08年スプリンターズSを制したスリープレスナイトを近親に持つ1番人気フロレセール（牝＝辻、父レイデオロ）が逃げ切り勝ち。直線で楽に後続を突き放し、2着シーギリヤロックに3馬身差つけた。ルメールは「物見をするところはあったが、冷静に走ってくれた。この距離は問題ないし、長い距離にも対応できそう。いい感じ（の馬）です」と相棒を称えた。