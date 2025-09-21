今季限りで現役引退することを発表したＤｅＮＡ・森唯斗投手（３３）が、神奈川・横浜市内の球団事務所で行われた引退会見に出席した。森唯はブルーのスーツにネクタイで現れ「今までありがとうございました」とあいさつ。引退を決断した時期について「９月入ってから球団とのも話して」と明かし、「最初に奥さんに連絡しました。嫁は納得してないみたいでしたけど、僕が決めたことなので受け入れてくれてると思います」と話し