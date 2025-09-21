「ドジャース−ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。２点リードの七回２死二塁での第５打席は今季２０個目の申告敬遠となった。大谷のシーズン最多の申告敬遠はエンゼルス時代の２３年の２１。２１年にも２０だった。大谷は「１番・指名打者」で出場し、第２打席までは連続三振。コンフォートのソロで３−４の１点差に迫った四回の第３打席で四球を選んで２５試合